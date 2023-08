travaux d’aménagement de combles

Les combles perdus sont des combles qui, selon la loi, ne peuvent pas être habitables. Cependant, il y a une solution pour pouvoir les aménager mais pour cela, il faudra faire des travaux. En effet, pour pouvoir aménager des combles perdus, il faudra soit abaisser le plafond de l’étage en dessous, soit de rehausser le toit et les murs qui le soutiennent. Il est également important de renforcer l’isolation thermique par le toit. En plus de cela, il faudra créer un escalier avec des garde-fous, des fenêtres, un système de chauffage, un circuit électrique et installer un système de plomberie au cas où vous voulez installer des sanitaires. Vous pouvez même y installer des cloisons si vous voulez avoir plus de pièces.

Pour aménager des combles habitables, il faudra bien isoler les combles et les toits, Il faudra également penser à créer des fenêtres, revêtir le sol, installer un système électrique et un système de chauffage. Vous pouvez également y mettre des cloisons et des sanitaires.

Donc aidez notre structure a réaliser des travaux de combles sur les batiments âgés ou en état de délitement, afin de permtre aux familles défavorisées de se loger pluis correctement.

En vous remerciant